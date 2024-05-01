«Ищут козла отпущения»: почему в НАТО заговорили о провале на Украине

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Генсек НАТО Столтенберг признал ряд крупнейших неудач военного блока в ходе поддержки Киева.

Отдавая себе отчет в неумолимом приближении полного фиаско на Украине, в НАТО начали спешно искать, на кого можно возложить вину за этот провал. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о неудачах альянса в вопросе поддержки Украины.

Продолжают кровавый спектакль

В интервью Reuters глава Североатлантического совета признал ряд крупнейших провалов НАТО, в числе которых задержка с одобрением Конгрессом США нового пакета военной помощи Киеву и предоставление европейскими членами блока намного меньшего количества снарядов, чем было обещано.

«Сейчас они (члены НАТО — Прим. ред.) будут наперегонки выяснять, кто виноват в том, что все провалилось, потрачены огромные усилия и средства, а результата нет. Лучше бы они признали свою глупость и прекратили этот кровавый спектакль, который их усилиями продолжается уже достаточно долго», — отметил Мартынов.

По его словам, то, что в НАТО называют помощью Украине, является фактически уничтожением ее как государства и геноцидом местного населения.

«Если бы они действительно переживали за Украину и украинцев, то они точно не делали бы то, что делают. Сейчас они заставляют своего „кровавого клоуна“ (главу киевского режима Владимира Зеленского — Прим. ред.) гнать на убой все мужское, и уже не только мужское, население Украины. А что будет потом?» — задался вопросом политолог.

Вместо того, чтобы вместе с Россией искать реальные пути выхода из украинского кризиса, «коллективный Запад» собрался имитировать этот процесс в Швейцарии, одновременно продолжая накачивать киевский режим оружием и деньгами, и заставляя его «утилизировать» украинский народ, заключил Мартынов.

Столтенберг хочет уйти «на коне»



Фото, видео: © РИА Новости; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Политолог Дмитрий Солонников, со своей стороны, указал на личную заинтересованность Столтенберга в поисках виновного в провале НАТО на Украине.

По словам эксперта, поражение Запада в затеянной им же украинской авантюре повлечет за собой полное переформатирование мира, после которого от западной гегемонии останутся только воспоминания. Поэтому там уже начались жаркие споры о том, кого в этом будут обвинять. Не исключено, что козлом отпущения сделают именно генсека альянса, и тот это прекрасно понимает.

«Столтенберг, уходя в отставку с поста генсека НАТО, хочет сохранить себя как серьезную фигуру, чтобы в дальнейшем, например, создать свой фонд, получить хорошую должность. То есть ему нужно уходить „на коне“, поэтому он и делает такие заявления, чтобы найти кого-то ответственного за ухудшение западного позиционирования, но только не себя. Его могут сделать козлом отпущения, и он предпринимает все, чтобы избежать столь печальной участи», — резюмировал Солонников.

Ранее немецкий политолог Кристоф Херстель рассказал 5-tv.ru, к чему приведет назначение на пост генсека НАТО нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.