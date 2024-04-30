Частный сектор полыхает на окраине Улан-Удэ: огонь охватил десять тысяч «квадратов»
Частный сектор полыхает на окраине Улан-Удэ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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На месте работают экстренные службы.
Мощный пожар вспыхнул на окраине Улан-Удэ. Там воспламенились дома и надворные постройки. Пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале рассказала подробности.
«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили в ведомстве.
На кадрах с места происшествия видно, что огонь сжигает все до тла. Деревянные дома просто рассыпаются на части.
На месте инцидента работают более 70 человек и 19 единиц техники.
До этого мэр города Игорь Шутенков сообщал, что загорелась часть микрорайона Бурвод. По его словам, причиной стал сильный ветер, который также нарушил энергоснабжение, разрушил множество заборов и кровлю некоторых домов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший в Бурятии четырехлетний мальчик найден мертвым.