От SHAMAN до Гагариной: как изменились звезды с приходом популярности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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До взлета карьеры эти артисты выглядели совсем не так, как сейчас.

Многие звезды до своей популярности выглядели совсем иначе. Издание KP.RU выяснило, как выглядели некоторые артисты на заре своей карьеры и какими стали сейчас.

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Тараканов Вадим / ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Десять лет назад Ярослав Дронов выслушивал на шоу «Голос» советы от наставников. Скромный парень всегда мечтал о сцене, и она его приняла с распростертыми объятиями. Сейчас SHAMAN самый востребованный исполнитель в российской эстраде. За годы карьеры молодой человек полностью сменил имидж: перекрасил волосы в блонд, выбрил виски. В подборе одежды исполнитель делает акцент на силу, уверенность, что соответствует текстам его песен, которые становятся своего рода гимном для россиян.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com / Darya Orlova; Pavel Kashaev

Эта певица когда-то выглядела совсем иначе. В начале своего пути Полина Гагарина была брюнеткой крупного телосложения. После прихода популярности, артистка значительно похудела, стала заниматься спортом и перекрасилась в блондинку. Стиль звезды тоже потерпел изменения. Гагарина стала одеваться ярче и смелее.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Рухадзе Анатолий / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 90-е годы он покорил публику песнями «Странник» и «Стюардесса по имени Жанна». Тогда Владимир выглядел бунтарски: длинные взъерошенные волосы, прозрачные майки, кожаные элементы одежды и банданы. Сейчас Пресняков-младший словил вторую волну былой славы, но выглядит он значительно солидней. Мужчина отрастил бороду, изменил стиль одежды на более сдержанный, часто носит очки.

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