В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады

Фото: www.globallookpress.com / Kiril Chubotin

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Монумент находится под Аркой Свободы украинского народа, которая раньше носила название Дружбы народов.

В Киеве начался снос барельефа в честь Переяславской рады. Об этом сообщает администрация столицы Украины в своем Telegram-канале.

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная», — говорится в сообщении.

Речь идет о примерно 20 элементах, масса которых составляет порядка шести-семи тонн. При этом власти Киева уверяют, что сделают все, чтобы не повредить саму конструкцию. После демонтажа монумент передадут в Государственный музей авиации Украины.

Монумент находится под Аркой Свободы украинского народа, которая раньше носила название Дружбы народов. Решение о ее переименовании было принято властями Киева в 2022 году, позже ее убрали из реестра недвижимых памятников, то есть для Украины она больше не имеет культурной ценности и может подлежать сносу.

Переяславская рада — состоявшееся в январе 1654 года собрание запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким, на котором было решено присягнуть на верность российскому царю Алексею Михайловичу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Софии возобновили демонтаж памятника Красной армии.