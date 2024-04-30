Позвольте изменениям войти в вашу жизнь: прогноз Таро на май 2024 года
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет пятый месяц года.
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на май 2024 года.
Основная энергия мая 2024 года (Карта Таро — Башня)
Карта Таро — Башня.
Данная карта сулит тотальную трансформацию. Позвольте изменениям войти в вашу жизнь. Не стоит противостоять этому процессу, так как трансформация неизбежна. Возможны перемены в различных сферах жизни и неожиданные переезды. В этот период нужно быть готовым отпускать людей, с которыми вам больше не по пути и смотреть на их уход с позитивной точки зрения.
Прогноз финансов на май 2024 года (Карта Таро — Императрица)
Карта Таро — Императрица.
Май принесет финансовое изобилие и увеличение дохода. Большая вероятность появления новых проектов, а также продвижения по карьерной лестнице. Однако для этого все же придется приложить усилия. Не стоит лениться и пускать все на самотек.
Личная жизнь в мае 2024 года (Карта Таро — Пятерка мечей)
Карта Таро — Пятерка Мечей.
В этом месяце не стоит строить какие-либо ожидания в сфере отношений. Данная карта также подразумевает появление напряжения между партнерами. Возможны выяснения отношений и появление интриг в паре. Однако не следует принимать все близко к сердцу.
Совет на май 2024 года (Карта Таро —Колесница)
Карта Таро — Колесница.
Карта Колесница сулит постоянное движение и развитие. В мае важно понимать, что только вы управляете своей жизнью. Это благоприятное время, чтобы наметить глобальные цели и задачи. Однако не стоит полностью погружаться в самокопание, относитесь к себе с заботой и уважением.
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