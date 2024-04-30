Великая мощь: китайский гороскоп на май 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Время пышного цветения, пиковых температур, приподнятого настроения, оживления на рынках, красоты и легкомысленности.

5-tv.ru публикует прогноз на май 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Месяц земляной Змеи — первый месяц сезона огня, летнего сезона по китайскому календарю. Время пышного цветения, пиковых температур, приподнятого настроения, оживления на рынках, красоты и легкомысленности.

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Гексограмма месяца: 34 — да чжуань, мощь великого. Одна из наиболее благоприятных гексаграмм книги перемен, указывает на благоприятный ход событий, обещает всесторонний успех. Однако важно держаться золотой середины и не перегибать палку с напористостью, от нее предостерегает текст книги перемен.

В тексте дается образ козла, который бодает изгородь так настойчиво, что рискует в ней застрять. Стремясь к высшей цели, продумывайте каждый шаг и двигайтесь постепенно, без импульсивности.

В месяц змеи люди, которые родились в годы 1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013 почувствуют влияние звезды благородной.

Увеличивается возможность встретить полезного человека, покровителя, помощника, который решит их проблемы, а также появляется возможность создать или стартануть с каким-то ярким и хорошим проектом.

Люди, которые родились в день воды ян или воды инь, получат хорошие возможности для саморазвития, внутреннего роста, а также смогут получить совет по здоровью, самосовершенствованию, или чему-то, что может сделать вас лучше.

Если вы родились в июне, вы получаете покровительство звезды небесного медика — и для вас май будет прекрасным временем для прохождения плановых медицинских процедур, операций, оздоровления в целом.

Структура месяца показывает, что могут возникать ошибки в документах, искажение фактов, ошибки в управлении — поэтому важный совет этого месяца: проверяйте все контракты и договоры, которые подписываете, чтобы избежать разочарований.

Месяц очень хорош для бизнеса, торговли — в этой области возможен ощутимый рост активности.

Однако бдительно следите за всеми устными и письменными договоренностями, поскольку в них могут быть неточности, упущения.

Лучшие и худшие дни апреля

Самыми позитивными звездами отмечены: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 24, 27, 28 мая.

Плохие дни: 13, 20, 22.

Разрушители: 10 и 22.

Болезни: 6, 15, 16, 18, 28.

Самой лучше зоной месяца будет юго-западная и восточная. Эти два сектора при активном использовании могут добавить вам до 30% удачи. Обратите внимание, если у вас находится рабочее место в этих зонах дома или входная дверь, то это очень удачное расположение на май.

Негативным сектором месяца будет северо-восточный и западный, который весь год будет поражен негативной звездой и рискует подкинуть проблем, если вы надумаете провести здесь ремонт или шумные работы.