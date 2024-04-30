Актриса Верещагина рассказала о мечте детства сыграть Алису Селезневу

Фото: Кадр из к/ф «Без башни», реж. Алексей Кокорин, 2022 г.

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Экранизация одноименной повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» всего за неделю заняла первое место в прокате.

Актриса Дарья Верещагина с детства хотела сыграть героиню повести Кира Булычева — Алису Селезневу — и воплотила свою мечту в фильме «Сто лет тому вперед». Премьера кинокартины режиссера Александра Андрющенко состоялась 18 апреля.

«В детстве, когда мы с бабушкой смотрели „Гостью из будущего“, я сидела перед телевизором и говорила, что однажды сыграю Алису Селезневу. Бабушка сказала тогда: „Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, ее уже не сыграть“. В фильме меня всегда привлекало в этой героине то, что она как будто никуда не торопится, кажется какой-то неземной», — говорит Верещагина.

Артистка подчеркивает: фильм затрагивает очень важные и серьезные вещи — любовь и дружба — поэтому отлично подходит для семейного просмотра.

Кстати, Андрющенко признается: при создании фильма утверждение актрисы на роль Алисы Селезневой было самым ответственным решением. По словам режиссера, он был впечатлен взаимодействием в кадре Верещагиной со своим партнером — Марком Эйдельштейном, который сыграл в картине Колю Герасимова.

«Что стало важным для меня — у него просто на лице было написано, что ему с нею интересно, он играл по-другому, там появилось то, чего не было до этого. Даша — очень открытая и очень подключаемая по-человечески, очень непосредственная», — сказал Андрющенко.

Актер Александр Петров исполнил роль пирата по кличке Весельчак У. Петров отмечает особое качество Верещагиной, которое есть не у всех — желание «разглядывать ее на экране».

«Мне кажется, это стопроцентное попадание и в роль и в то, что внутри у самой Даши, в ее энергию. Ее хочется разглядывать на экране, это есть далеко не у всех», — считает Петров.

Для Верещагиной съемки были не из легких. Например, ради съемок ей пришлось освоить боевые приемы для экшен-сцен, которые получались у актрисы не сразу.

«Сто лет тому вперед» — экранизация одноименной повести Кира Булычева о приключениях на грани прошлого и будущего за первую неделю в прокате заняла первое место и продолжает удерживать планку.