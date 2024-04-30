Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

Сегодня профессиональный праздник отмечают те, для кого смертельный риск — привычное дело.

Сегодня исполняется 375 лет пожарной охране в России. За время своего существования структура стала одной из важнейших для нашей страны — сотрудники готовы буквально ко всему, и борьба с огнем — это лишь часть обязанностей.

Используют самое современное оборудование — и продолжают его совершенствовать. Корреспонденты «Известий» Наталия Оскерко и Мурад Магомедов расскажут подробнее.

Эта съемка с камеры на груди у пожарного еще раз подтверждает — они рискуют жизнью — спасая других, смело идут в огонь, в дым… в неизвестность.

Пожарная охрана России отмечает 375-летие. В самом начале с огнем боролись лишь лопатами и ведрами, сегодня спасатели используют современную технику — от пожарных роботов до авиации.

Едва ли не каждый день наши пожарные тренируются и совершенствуют навыки. Сегодня отрабатывают спасение пострадавшего в огне. Чтобы усложнить ситуацию, им заклеили панорамные маски. Бойцы ничего не видят. Группа с кислородными баллонами заходит в учебное помещение. Задача — найти и вынести человека. Идут в связке вдоль стен. Каждый на себе несет снаряжение весом 40 килограммов. Эта профессия только для самых выносливых и сильных.

«В полной экипировке бегать, например, на 10-15 этаж не каждый осилит. Взять человека с улицы и нас, мы вообще разные, подготовка разная, пусть он будет спортсменом, даже чемпионом мира, но он может с нашим любым бойцом не потянуть», — говорит старший инструктор-спасатель, старший прапорщик внутренней службы Ильгар Умудалиев.

Новичка пожалели — не стали заклеивать маску и не заставили использовать кислородные баллоны. Этот театральный дым — снижает видимость, но им дышать можно.

Есть сотни нюансов и правил — как двигаться, как искать, как спасти жизнь пострадавшего и не погибнуть самому, как не удариться током, как не получить ожоги и не задохнуться. Еще сложней понять, как тушить пламя на вершине небоскреба и вот так — за считанные секунды — найти там потерявшегося человека и вывести его. Для этого нужны постоянные тренировки.

Сегодня пожарным еще повезло — они используют новейшую экипировку. Их предшественникам было куда тяжелее.

Возможно, единственный сохранившийся в таком виде в нашей стране экземпляр — дымовая маска Кенига, для работы в особо сложных условиях. Оснащена своеобразным переговорным устройством, функцией подачи воды и даже воздуха — длина шланга с мехами могла достигать 20 метров.

В одной из старейших пожарных частей страны представлены уникальные экспонаты: механическая раскладная лестница, телега с водой — части первых пожарных обозов.

«Впереди едет верхом — верховой, он же назывался скачок. За ним следовала повозка — называлась линейка. Там находились пожарные. Далее уже следовали трубовочечные вот такие хода и обязательно телега — багрово-лестничный ход, где ехали ручные лестницы, багры», — объясняет сотрудник пожарно-технической выставки имени Кончаева Михаил Клочков.

Первая отечественная пожарная машина появилась в 1924-м. Максимальная скорость — 40 километров в час — по тем временам просто прорыв! Один автомобиль заменил все составляющие конного обоза. Вскоре появилась и первая в России автоцистерна, ее выпустили в 1950-м на Горьковском автозаводе.

Петербуржцы уверяют: именно в Северной столице появились первые образцовые пожарные бригады. Здесь трудятся сегодня не просто спасатели — ученые, чьи изобретения сегодня помогают справиться с казалось бы невыполнимыми задачами.

В закрытом помещении — вроде подземного паркинга — горят 230 литров бензина. Штатная противопожарная установка сбрасывает положенные 18 литров воды и не справляется. А вот тот же объем жидкости, но с наноструктурами.

Уникальное средство — разработка ученых Университета МЧС. Показывает поразительные результаты и в помещении, и на открытом воздухе, и при низких температурах! Секрет — в углеродных наночастицах. Они позволяют тушить пламя водой в шесть раз быстрее, при этом средства уходит вдвое меньше, а значит для борьбы с огнем на большой территории можно будет задействовать не только вертолеты, но и беспилотники.

«Существует достаточно большое количество новых составов… но эти составы требуют либо перевооружения, либо необходимо каким-то образом адаптировать существующую технику. В нашем случае мы можем на уже имеющейся технике применять составы, которые являются наиболее эффективными», — рассказывает доцент кафедры пожарной безопасности технологических процессов и производств Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Алексей Иванов.

Среди разработок ученых — не только эффективные средства борьбы с огнем, но и панацея от ожогов и травм. Например, этот наногель должен защитить руку от ожога. Средство наносится толстым слоем на кожные покровы. И секунд 15, может, даже больше, человек неприятных ощущений не чувствует. Только слегка горячо, но не больно. Кожа цела, боли нет, ожога тоже.

А ведь температура в печи — почти 800 градусов! Аналогичную углеродную пропитку уже испытали на одежде — не горит шесть минут — и этого должно хватить, чтобы выбраться из горящего здания и выполнить миссию, которая указана на каждом автомобиле МЧС: предотвращение, спасение, помощь.