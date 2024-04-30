«Попросили суд»: почему перенесли заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Гонения на башкан начались сразу после ее победы на выборах.

Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул перенесли из-за отсутствия у инстанции переводчика на русский язык. Об этом сообщил адвокат башкана Вадим Бэнару.

«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — приводит ТАСС слова юридического защитника.

Бэнару подчеркнул, что попросил судью предоставить заключение по делу на русском языке. В итоге следующее судебное заседание по делу политика должно состояться 27 мая.

В апреле 2024 года главе Гагаузии были предъявлены обвинения по уголовному делу двухлетней давности, фигурантами по которому проходят члены оппозиционной партии «Шор», запрещенной в Молдавии. В те годы Гуцул работала секретарем партии.

Гонения на Гуцул начались сразу после ее победы на выборах, укрепившись после публичных заявлений о дружбе с Россией. А, когда башкан посетила РФ в начале марта текущего года, появилась информация о ее возможном задержании и даже аресте.

Гагаузия — это автономный регион в Молдавии, где, как и Приднестровье, не хотят рушить связи с Россией. А президент Молдавии Майя Санду очень хочет в ЕС, хотя бы и в составе Румынии. Гагаузию давят политически и экономически, но автономия не сдается. Евгения Гуцул сообщила Путину о беззаконных действиях власти в Молдове, российский лидер пообещал оказать поддержку на международной арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гуцул обвинила Молдавию в давлении на получателей помощи на российские карты.