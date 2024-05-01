Ушить желудок. Плюсы и минусы операций по снижению веса

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Некоторые люди прибегают к хирургическому вмешательству в борьбе с лишними килограммами, когда самостоятельно сбросить их уже не удается. Но в чем риск?

Если человек страдает лишним весом, то обычно врачи советуют ему избавиться от него с помощью физических упражнений и изменения питания. Но когда отметка на весах превышает 100 или даже 150 килограммов, то такие изменения в образе жизни иногда бывают недостаточными, некоторым может потребоваться даже помощь хирурга.

Насколько оправдано такое решение? Какие должны быть показания к бариатрической операции? Об этом рассказал доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов изданию aif.ru.

По словам эксперта, бариатрическая операция — это малоинвазивная хирургическая процедура, во время которой изменяется анатомия желудка или кишечника. Другими словами, после такого хирургического вмешательства ваш желудок станет меньше.

Такая манипуляция поможет изменить активность гормонов, которые отвечают за чувство голода и сытости. В результате пациент может похудеть и решить проблему с перееданием. Известно, что уже в течение полутора лет после операции вес человека может уменьшиться до 70% от общей массы тела, а у 90% пациентов наступает ремиссия диабета второго типа.

Узнать свой индекс массы тела (ИМТ) можно как с помощью онлайн-калькулятора, так и самостоятельно рассчитать по формуле — разделить ее в килограммах на рост в метрах.

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Если человек будет соблюдать все рекомендации врача, то лишний вес уже может никогда не вернуться. Однако у данной процедуры есть и противопоказания, выявить которые поможет обследование пациента. Кроме того, есть психологическая и физическая подготовка к послеоперационному периоду. Только после этого человеку смогут провести операцию.

Плюсы и минусы разных видов операций

Одна из самых популярных операций — рукавная резекция желудка. В данном случае врачи удаляют часть желудка, в результате чего орган станет похожим на рукав.

Плюсы операции. В такой желудок уже много еды не влезет, но при этом вам даже не захочется много есть, так как уменьшается выработка гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

Минусы. После такого вмешательства может повыситься риск образования тромбов в сосудах ног и других конечностей, но таких случаев бывает не более 10%. Также может увеличиться риск подтекания в области хирургического или скобочного шва, ухудшиться всасываемость питательных веществ.

САДИ (SADI) — в ходе этой операции вам «отключат» тонкий кишечник от системы пищеварения, из-за чего уменьшится всасывание калорий в тонкой кишке.

Плюсы. Длина оставшейся части кишки позволит уменьшить всасывание калорий, сохранить поступление питательных веществ в организм.

Минусы. Это довольно рискованная операция. После нее у вас может начаться воспаление слизистой пищевода. Может также развиться дефицита железа, белка и кальция из-за резкого снижения всасываемости микроэлементов тонкой кишки.

Гастрошунтирование — отделение части желудка и формирование маленького желудочка, к которому потом подшивается петля тонкой кишки.

Плюсы. Пациент будет быстро насыщаться после приема пищи, так как объем желудка станет меньше. Все это в сумме поможет быстро сбросить лишние килограммы.

Минусы. Это вмешательство может привести более трудному всасыванию жиров и витаминов. В таком случае обычно пациентам советуют регулярно принимать комплекс необходимых витаминов.

Эксперт подчеркнул, что любая операция несет в себе различные риски. Например, внутреннее кровотечение, инфекция, осложнение после анестезии, расхождение швов.

Кроме того, на риски после операции могут влиять самые различные факторы: преклонный возраст, индивидуальные особенности организма, сопутствующие заболевания, развернутая стадия ожирения, а также квалификация или неопытность врачей.

«Поэтому такую операцию необходимо делать в специализированных клиниках и с опытной бригадой, где были бы врачи со стажем десять лет и больше, которые специализируются именно на бариатрическом направлении, и точно знают, как поступать в сложных случаях, чтобы оперативно помочь пациенту», — поясняет хирург.

Врач уточнил, что в период восстановления после операции ответственность за здоровье всегда лежит на самом пациенте, так как ему будет дан план из различных рекомендации, которые ему необходимо будет соблюдать.

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