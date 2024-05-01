В сжатые сроки: с помощью каких процедур можно подтянуть живот к лету
Косметолог Ужва: микроигольчатый лифтинг поможет подтянуть живот в сжатые сроки
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей А
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Как привести фигуру в порядок без диет и не навредить здоровью?
Микроигольчатый лифтинг является одной из самых популярных аппаратных методик омоложения и коррекции проблемных зон на теле. Насколько хороша эта процедура и к каким рискам она проводит — рассказала дерматолог-косметолог Анжелика Ужва изданию «Страсти».
Суть данной процедуры состоит в погружении микроигл под кожу для подачи радиоволновой энергии. Благодаря тепловому эффекту оказывается стимулирующее действие на клетки, это и позволяет улучшить качество кожи.
Зачастую результат появляется сразу, однако специалист рекомендует подходить к данной процедуре как к комплексному уходу. Стойкий результат требует не разового сеанса.
Процедура, уверяет врач, поможет избавиться от дряблости кожи в зоне живота и укорит борьбу с локальными жировыми отложениями.
Несмотря на хороший и заметный результат, противопоказаниями являются беременность, период лактации, воспалительные заболевания кожи и слабый соматический фон. Кроме того, иногда процедуры могут привести к осложнениям в виде следов от игл, которые не всегда проходят самостоятельно.
Дерматолог также советует для хорошего результата подобрать опытного и грамотного специалиста, который корректно рассчитает количество посещений.
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