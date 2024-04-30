Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

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Эксперт утверждает, что сейчас новый виток цивилизационного конфликта.

Немецкий политолог и писатель Александр Рар раскрыл причины, почему Европа навесила на Россию «роль врага». В интервью «БИЗНЕС Online» эксперт также связал существующее противостояние с очередным витком цивилизационного конфликта.

Политолог считает, что Россия в глазах европейцев всегда воспринималась, как «некая еретическая общность православных схизматиков», последнее подразумевает, что она отпала от церковного единства.

Рядом же — католическая и протестантская общность, а также просвещенный Старый Свет. Образ чужака даже не смыла жестокая революция в самой России в прошлом столетии.

«Время от времени можно заключать партнерство, но дружить лучше на расстоянии», — объясняет подход европейцев к России Александр Рар.

Политический эксперт уверен, что народы и цивилизации на Востоке имеют различия по сравнению с Западом. Более того, Александр Рар говорит, что последние примерили на себя роль Священной Римской империи 3.0, если считать с античности.

Теперь она расширяется на Восток и одновременно бьется лбом об ощутимое сопротивление. Кроме того, эксперт уверен, что в давлении сейчас активно участвует Германия.

Политолог полагает, что Россию пытаются превратить в «изгоя внутри западного мира», выдавив ее в Азию.

Ранее 5-tv.ru эксклюзивно дал комментарий немецкий политолог Александр Гар, где эксперт заявил, что продвигаемые на Западе идея отказа от поставок газа в прежнем объеме, не увенчалась успехом.