Трофейные танки Abrams и Leopard 2 представили на выставке в Москве

Фото, видео: Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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В течение месяца посетители парка на Поклонной горе смогут ознакомиться с образцами военной техники, завоеванной российскими бойцами на полях СВО.

На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

Всю эту технику руководители стран Североатлантического альянса направили киевскому режиму для участия в боевых действиях против России. Среди трофейных экспонатов — американские M2 Bradley, немецкий танк Leopard 2 и боевые машины Marder. Последние были уничтожены ВС РФ в ходе освобождения Авдеевки в ДНР.

Также зрители могут увидеть французский колесный танк АМХ-10RC, шведскую боевую машину пехоты Stridsfordon 90 и украинские Т-72 и БТР-80.

Всего на выставке возле Музея Победы представлены более 30 экспонатов производства Украины, США, Великобритании, Франции, Австралии, ЮАР и других стран. Стоит отметить, что большинство из этих образцов на Западе называют «неубиваемыми».

Выставка организована Минобороны РФ, вход свободный.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Также Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.