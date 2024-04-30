Суд арестовал председателя думы Нижнего Новгорода Лавричева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В чем именно обвиняется чиновник?

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в арестован на два месяца по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу выступало следствия. Защита чиновника настаивала на домашнем аресте.

Лавричеву предъявлено обвинение в растрате при приобретении медицинского оборудования для женской маммографии, речь идет о сумме в 22 миллиона рублей. Обвиняемый свою вину не признает, отмечая, что правоохранители и суд во всем разберутся.

Чиновника задержали накануне в Донбассе. По версии следствия, преступление он мог совершить во время работы в должности директора Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд арестовал бывшего подчиненного Тимура Иванова.