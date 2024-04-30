Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве

Мужчина, напавший на бывшую жену в ТЦ в Москве, преследует ее два года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Фото окровавленной примерочной (18+) шокировало общественность.

Мужчина, напавший на свою бывшую жену в одном из торговых центров Москвы, давно преследует ее и постоянно угрожает. Об этом пострадавшая рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Нападение произошло накануне в торговом центре на улице Святоозерская. Во время ссоры в примерочной злоумышленник ударил ножом экс-супругу и попытался сбежать, но был задержан в тот же вечер в Люберцах. Женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

По словам Лидии, супруги развелись два года назад, однако мужчина не смирился с этим, буквально преследовал ее и угрожал. Лидия даже обращалась к правоохранителям и писала на бывшего мужа заявление в полицию.

Известно, что у пары есть общий ребенок.

Бывший супруг напал на женщину в примерочной. Фото: 5-tv.ru

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье на мужчину напали с ножом в электричке.