Трофейная американская бронемашина M88А1 доставлена на выставку в Москве

Фото, видео: Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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Мероприятие откроется 1 мая в Парке Победы и будет идти в течение месяца.

На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ на Поклонной горе доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным предназначением бронемашины M88А1 является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что выставка трофейных боевых машин откроется 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе и будет работать в течение месяца.

Российские военнослужащие обезвредили танки, бронетранспортеры и другие боевые машины, которые украинские боевики получили от НАТО, а затем доставили их на позиции ВС РФ, где над ними поработали бойцы ремонтных подразделений.

Всего в экспозиции будут представлены свыше 30 образцов военной техники из 12 стран Запада, включая БМП Bradley, бронеавтомобиль International MaxxPro, БМП Marder, БМП CV90 и украинский танк Т-72.