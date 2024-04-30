Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
Ирина Дубцова положительно отреагировала на фото сына и его девушки
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Сын певицы решил провести отдых с возлюбленной в Дубае.
Знаменитая певица Ирина Дубцова осталась довольна выбором сына на сердечном фронте. Ее тронули фотографии, которые молодые возлюбленные прислали с майских праздников в Дубае, пишет издание 7Дней.ru.
Сын Ирины — Артем Черницын — встречается с чемпионкой по бальным танцам Тоней Худяковой. Девушка опубликовала их совместные фотографии на фоне главных достопримечательностей города у себя в блоге.
«Вместе — наше любимое место», — подписала девушка снимки.
Ирина Дубцова первая отреагировала на фото милой пары.
«Мои», — подписала певица.
Поклонники согласились с мнением звезды.
«Какая же Тоня красивая»;
«Вы замечательная пара. Я вижу, что вы очень уверены друг в друге, самое главное, чтобы любовь между вами сохранялась на всю жизнь»;
«Вы действительно замечательная пара и идеально подходите друг другу. Желаю вам дальнейшего семейного счастья», — пишут фанаты.
Артем Черницын и Тоня Худякова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Дубцова негативно отреагировала на слова поклонников о ее самочувствии.
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