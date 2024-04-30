Почти 400 мигрантов лишились гражданства РФ из-за совершенных преступлений

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Согласно новому закону, потерять его можно за совершение преступлений по нескольким десяткам статей УК РФ.

МВД России прекратило приобретенное российское гражданство почти 400 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений за последние полгода, с начала действия соответствующего закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Речь идет о законе, вступившем в силу 26 октября 2023 года. Согласно документу, гражданство РФ бывших иностранцев, совершивших преступления или создающих угрозу нацбезопасности страны, прекращается, а российский паспорт изымается. Для решения нет срока давности совершения преступления.

«С начала реализации федерального закона <…> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сообщили в МВД.

В этой части говорится о том, что приобретенное российское гражданство может быть аннулировано за совершение преступлений по 64-м статьям УК. Среди них — распространение фейков и дискредитация ВС РФ, диверсии, призывы к введению санкцию и развязыванию агрессивной войны, шпионаж, госизмена.

В список также входят несколько уголовных статей против половой неприкосновенности, о незаконном обороте оружия и наркотиках, организации преступного сообщества, подделке денег или ценных бумаг, а также об участии в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минцифры РФ подготовили законопроект, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства смогут заключать договор на услуги связи только после регистрации в Единой биометрической системе, а купить SIM-карту — исключительно в официальных салонах и точках продаж.