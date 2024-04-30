«Прямое вторжение»: в НАТО оценили возможность борьбы России с альянсом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz

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Аналитики военного блока сделали прогноз касательно вероятности столкновения с РФ в ближайшем будущем.

Планировщики НАТО считают маловероятным «вторжение России» в одну из стран альянса в ближайшем будущем. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal (WSJ).

«Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем», — говорится в материале.

Также авторы статьи указывают на разногласия внутри блока в вопросах построение безопасности в регионах. Так, руководство Турции и некоторых государств Средиземноморья больше обеспокоены локальными конфликтами возле их границ и проблемами нелегальной миграции, а не «российской угрозой».

Тем не менее, страны НАТО в прошлом месяце провели одни из самых масштабных учений за последние десятилетия, где условным противником выступила Россия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в НАТО паникуют из-за уничтожения танков Abrams на Украине.