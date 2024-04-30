Воткнул прямо в грудь: в Москве школьник набросился с ножом на своего знакомого

В Москве школьник ударил в грудь ножом своего 17-летнего знакомого

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В Москве школьник набросился на своего знакомого и ударил в грудь ножом. Как стало известно 5-tv.ru, 17-летний потерпевший доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь.

Предварительно, 11-классник напал на 17-летнего парня из-за ссоры.

«У них какой-то конфликт был, длительный. В очередной раз встретились и поругались. Тогда школьник взял нож и воткнул парню в грудь», — рассказывает источник, близкий к ситуации.

Что стало причиной разногласий, не сообщается. После случившегося пострадавшего доставили в одну из столичных клиник, подросток в реанимации.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брат Салтанат Нукеновой сообщил о новом убийстве.