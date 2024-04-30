«Дальше буду жить»: Киркоров выпустил новую песню к своему дню рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Текст к самому праздничному треку писал не он.

Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню аккурат к своему 57-летию. В опубликованной композиции поется, что человек приходит в мир не навсегда.

На всех стриминговых сервисах вышла песня «Дальше буду жить», в которой лирический герой просит время не спешить, чтобы за все прожитые годы успеть принять себя.

Киркоров также поет, что «примет удар» на пути к судьбе. Певец говорил, что все же не планирует устраивать в свой день рождения пышный и шумный праздник по ряду грустных для него причин.

Ранее 5-tv.ru писал, что для певца Филиппа Киркорова 30 апреля скорбный день, так как именно в этот день умерла его мать. Более того, в этом году еще накладывается трагедия в «Крокус Сити Холле», с того рокового момента прошло ровно 40 дней.

Саму же знаменитость продолжают преследовать неудачи с прошлого года, чего стоит одно участие в «Голой вечеринке» Ивлеевой. Чтобы объясниться и извиниться, Киркоров отправился с концертом в Донбасс.

А в конце апреля Киркорова признали виновным в совершении административного нарушения, которое связано с парковкой его автомобиля в неположенном месте. Как оказалось, это далеко не первый случай нарушения ПДД.