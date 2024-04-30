Украинское командование установило личность одного из ликвидированых в Мурнау боевиков

Фото: URA.RU / ТАСС

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Чем он занимался в Германии?

Один из украинских боевиков, убитый в немецком Мурнау, был десантником. Об этом сообщила пресс-служба командования подразделения ВСУ, в котором он служил, на странице в соцсетях.

«Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он <…> — солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Имя убитого не называется, но при этом отмечается, что он получил ранение в боях при Белогоровке в 2023 году. Позднее его доставили в Германию для прохождения лечения и реабилитации.

Что известно об убийстве двух украинцев в Мурнау

До этого пресс-служба управления полиции города Мурнау сообщила о задержании 57-летнего якобы гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев. Мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами в местном торговом центре. Один из них был уже мертв, другой позже скончался в больнице.

Известно, что погибшие проживали в районе Гармиш-Партенкирхен. Подозреваемого обнаружили по его адресу проживания недалеко от места преступления.

Тем временем МИД Украины установил личности убитых в Германии граждан. По данным ведомства, оба были боевиками украинской армии, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генконсульство России в Бонне не подтвердило гражданство РФ у обвиняемого в убийстве украинцев в Германии.