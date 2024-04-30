«Лучшее впереди»: Алсу публично обратилась к дочери

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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В семье звезды состоялся праздник.

Певица Алсу поделилась своей радостью со своими поклонниками, ее младшая дочь празднует день рождение. В связи с этим звезда опубликовала пост на своей странице в социальной сети с архивными кадрами дочери, со ссылкой на появившееся видео пишет 7Дней.ru.

Звезда показала кадры с Микеллой, которая сейчас празднует 16-й день рождения. В нарезке видео из семейного архива видно, как еще малышка дочь с энтузиазмом произносит поздравления и рассказывает стихи. В конце видео показаны кадры, как уже взрослая Миккела поет в студии.

«Тебе всего или уже 16! Все самое лучшее впереди! Будь самой счастливой! Люблю тебя так, как только возможно любить», — такими словами Алсу украсила свой пост с поздравлениями.

Стоит упомянуть, что сейчас Алсу 40 лет, она замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, и у них трое детей. 17-летняя Софина и 16-летняя Микелла учатся в школе, а в романтических вопросах дочери всегда просят совета у своей звездной матери.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах в семье артистки, несмотря на то, что она в браке с мужем еще с 2006 года. Звезда все же прокомментировала ходившие слухи.