В торговом центре в Москве мужчина ударил бывшую жену ножом и сбежал

В Люберцах задержали мужчину, ударившего ножом в ТЦ на почве ревности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Правоохранители устанавливают все события случившегося. Преступника задержали по горячим следам.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений бывшей жене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Видео с места событий предоставил Следственный Комитет России.

Все случилось 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерская. По предварительным данным, между мужчиной и женщиной возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник ударил ножом экс-супругу.

Пострадавшую госпитализировали, а мужчина сбежал с места происшествия. Полиция задержала его по горячим следам в Люберцах. Теперь следственно-оперативная группа устанавливает события происшествия.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Судя по опубликованным кадрам в Telegram-канале ведомства, мужчина пырнул ножом экс-супругу в примерочной. Причиной конфликта стала ревность.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, а также допрошены свидетели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье на мужчину напали с ножом в электричке. Пострадавшего после инцидента доставили в реанимацию.