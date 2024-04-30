Прозрачное белье: Ирина Шейк шокировала поклонников откровенным фото

Супермодель Ирина Шейк показала селфи в нижнем белье вместе с фото на паспорт

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Пользователей крайне удивил пикантный снимок звезды.

Супермодель Ирина Шейк выложила на своей странице в социальной сети сразу два фото, одно из них — изображение на паспорт. Фанаты российской знаменитости крайне сильно удивились последним.

Уроженка города Еманжелинска Челябинской области выложило множество фотографий, включая провокационное, где она позирует в прозрачном нижнем белье, пост 38-летней Шейк всего за час набрал 130 тысяч лайков.

Однако пользователей не меньше удивило и другое изображение, на этот раз черно-белое, где было видно лишь лицо супермодели. Некоторые предположили, что она кому-то проиграла в споре.

Ирина Шейк показала селфи в нижнем белье вместе с фото на паспорт. Фото: Instagram* / irinashayk

Некоторые пользователи думаю, что цветное откровенное фото сделано во время очередной фотосессии. Что касается черно-белого фото, то фанатов удивил взгляд Ирины Шейк, словно это неофициальный кадр. Отдельные поклонники топ модели удивились, что у нее «даже фото на паспорте нормальное».

Стоит упомянуть, что у Ирины Шейк есть шестилетняя дочь, которая подарила своей маме на 8 Марта подарок, сделанный вручную. Сама же супермодель уже давно проживает за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уроженка Челябинской области стала лицом российского бренда Gloria Jeans.

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