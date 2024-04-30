Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В области работала сирена ракетной опасности.

Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду одну воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе работала сирена ракетной опасности, но к настоящему моменту сигнал отменен.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Влади мир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов над регионами России. Боевики ВСУ пытались атаковать четыре области в РФ, но наши войска защитили мирных жителей.