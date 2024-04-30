Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

Евгения Романова 87 0
Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

Фото: primeminister.kz Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан

Тема:
Протесты в Казахстане

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Ведомство Республики он возглавлял с 2019-го по 2022 год.

Правоохранители Казахстана задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Указывается, что задержан был Тургумбаев 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. При этом в Генпрокуратуре пояснили: в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому «другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

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Ерлан Тургумбаев работал в МВД Казахстана с 1984 года. Сначала он занимал пост оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В 2012 году Тургумбаева назначили замминистра внутренних дел, а возглавлял он ведомство с 2019-го по 2022-й.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Люди вышли на улицы с требованием снизить цены на газ, поскольку его стоимость увеличилась в два раза. Митинги вылились в беспорядки, на фоне которых президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. По данным Генпрокуратуры страны, погибли не меньше 225 человек, пострадали четыре с половиной тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время суда по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева было представлено видео, как он избивал гражданскую жену Салтанат Нукенову. Брат погибшей при этом не смог сдержать слез.

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