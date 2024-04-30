Полковник Макгрегор заявил о дефиците боевиков в ВСУ до начала наступления РФ

Фото: Reuters / STRINGER

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В середине апреля киевский режим ужесточил мобилизацию.

Киевский режим может остаться без боевиков еще до начала полномасштабного наступления России. Об этом сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«У Украины уже заканчиваются солдаты. <…> „Наступление России“ еще даже не началось», — написал он.

Полковник в отставке подчеркнул, что украинская армия теряет порядка сотни боевиков в день. В этой связи Незалежная близится к коллапсу, уверен Макгрегор.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Стоит отметить, что 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина уже получает обещанную помощь от США. Речь идет о новом пакете, который согласовали в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.