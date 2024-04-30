Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Для этого используются «пэтээмки». Давно ли такой способ применяется на фронте?

Украинские боевики прячут мины в телах убитых собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.

В частности, по словам военного, ВСУ используют «пэтээмки» — противотанковые мины с дистанционным датчиком цели, реагирующие на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса.

«Убивают собаку, берут „пэтээмку“ снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить. На 1,5 метрах мина реагирует. На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки», — сказал «Улуй».

При этом он добавил, что такой способ минирования известен уже давно и применяется довольно часто.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе назвал причины отступления ВСУ. В частности, он прокомментировал бегство украинских боевиков из населенных пунктов Семеновка и Бердычи под Авдеевкой, а также Новомихайловка под Марьинкой в ДНР. Как подчеркнул Никулин, в битве за Донбасс наступил переломный момент для ВСУ, особенно в психологическом плане.