Ученые назвали породы собак с предрасположенностью к онкологии

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Исследования показали, что раком чаще болеют самки.

Ученые провели исследование, изучив и проанализировав данные о 54,9 тысячи злокачественных новообразований у собак, и назвали породы с наибольшей предрасположенностью к раку. Эти данные были собраны четырьмя швейцарскими ветеринарными лабораториями в 2008–2020 годах и предоставлены швейцарской Национальной кинологической базой данных Amicus. Результаты работы экспертов опубликованы на испанском профильном портале Animal’s Health.

Как пишет издание, сегодня рак является одной из основных причин гибели собак — из-за онкологических заболеваний умирают около 27% этих животных по всему миру. Исследователи выяснили также, что чаще всего соответствующие недуги диагностируют у самок. Наиболее критическим моментом становится возраст 11 лет. Кроме того, выявлены виды злокачественных опухолей, которые встречаются у определенных пород.

Так, у русских черных терьеров чаще диагностируют меланому, у филд-спаниелей — аденокарциному, у аргентинских догов — мастоцитому, у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и манчестерских терьеров — лимфому, у ландсиров — остеосаркому, у фландрских бувье — гемангиосаркому, у бородатых колли и итальянских тростниковых корсо — глиому. Вельшские овчарки страдают от целого ряда доброкачественных и злокачественных новообразований.

По заключению ветеринаров, охотничьи породы собак находятся в особой группе риска. Реже других болеют раком чихуахуа. В 34,6% случаев домашние питомцы страдают от рака кожи, 20,2% — от рака мягких тканей и 14,5% — от рака молочных желез. Специалисты призывают владельцев регулярно проводить чекапы и контролировать состояние здоровья любимцев.

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