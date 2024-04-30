Полянский назвал целью Вашингтона установить глобальную цифровую диктатуру

Фото: Reuters / Skorzewiak

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Западные страны пользуются тем, что в них находятся основные рычаги управления интернетом и IT-монополисты.

Соединенные Штаты Америки хотят установить глобальную диктатуру в цифровой среде. На это указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Комитета по информации Генассамблеи организации.

Запад пользуется своим положением, ведь он владеет основными рычагами управления интернетом, а также в США и Европе базируются основные IT-монополисты, отметил Полянский.

«Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура», — добавил он.

По словам первого зампостпреда РФ при ООН, Запад стремится к тотальному контролю в цифровой среде, подавляя любые источники, не соответствующие его правилам. Аккаунты инакомыслящих пользователей и сайты, транслирующую альтернативные позиции, блокируются. В то же время ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы спокойно распространяются.

«Таким образом, в текущей конфигурации интернет-посредники стали инструментом манипулирования общественным мнением и распространения агрессивной пропаганды», — обратил внимание Полянский.

В заключение он подчеркнул, что сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием международно-правовых норм, которые могли бы бороться и регулировать деятельность IT-гигантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США.