Хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy

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Атаке подвергся также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало два американских эсминца ВМС, балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

По утверждению хуситов, они будут продолжать атаки на любые связанные с Израилем корабли, пока еврейское государства не снимет блокаду с сектора Газа, а также пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

Рискуют выйти из-под контроля: кто такие хуситы и какую угрозу они несут миру

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танкер сингапурского нефтетрейдера Marlin Luandа загорелся в Красном море после обстрела со стороны хуситов. По заявлению хуситов, танкер принадлежал Великобритании.