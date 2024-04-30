«Она Моника Беллуччи»: Юлия Пересильд кардинально сменила имидж

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Привычный стиль и неизменный блонд сменился жгучими черными локонами.

Заслуженная артистка России Юрия Пересильд радикально сменила образ ради новой фотосессии. В своем Telegram-канале она опубликовала свежие кадры. Неизменные белокурые локоны преобразились в жгуче черные вьющиеся пряди, спадающие на лицо. Актриса надела обтягивающее мини-платье и набросила на плечи черный пиджак «с мужского плеча».

Эксперимент удался. По опубликованным снимкам не определить наверняка, действительно ли Пересильд стала брюнеткой или надела парик, настолько естественными выглядят волосы. Поклонники пришли в восторг, оценив не только новую внешность, но и характер образа. Роковой взгляд к нему как будто прилагался. Артистку тут же стали сравнивать с сексуальными итальянскими дивами.

«Девчонки! Любите экспериментировать со своей внешностью? Любите меняться? Нравится пробовать что-то новое? У кого какой опыт с изменениями? Делитесь! И да, как вам вот такое?» — написала Пересильд.

«Вау! Как неожиданно! Роковая красотка»;

«Она Моника Беллуччи»;

«Как же вам идет этот образ»;

«Как сильно поменялась внешность».

«Красивая женщина красива в любых проявлениях!» — отвечали подписчики.

Часть фолловеров все же отметили, что привычный стиль Юлии Пересильд им ближе. По мнению фанатов, с черными волосами знаменитость стала выглядеть старше и стервознее. Они считают, что блондинкой актриса выглядит более милой и даже родной. Другие похвалили ее за смелость и попросили новых экспериментов. Например, буйную рыжую шевелюру.

Впрочем, в любом образе, очевидно, Юлия Пересильд остается привлекательной женщиной, мечтой для многих мужчин. Одному из них особенно повезло — его выбрали. После расставания с режиссером Алексеем Учителем артистка долго оставалась одна, по крайней мере перед публикой. И однажды вышла в свет с новым кавалером, коллегой по цеху Михаилом Тройником. Фанаты с нетерпением ждут свадьбы.

Недавно, как писал ранее 5-tv.ru, Тройник и Пересильд все-таки вышли в свет в образе жениха и невесты.