«Пуповину перегрызла»: участница «Фабрики звезд» рассказала про роды в туалете кафе

Фото: ВКонтакте / Арина Рыженкова / id4176242

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О певице не было слышно 20 лет — после проекта она занялась личной жизнью. Но накануне она попала в заголовки СМИ с неожиданным известием.

Арина Рыженкова была участницей шестого сезона популярного в нулевые годы проекта «Фабрика звезд», однако после шоу музыкальной карьеры у нее не сложилось. Девушка приняла решение строить личную жизнь.

Двадцать лет о Рыженковой не было ничего слышно, однако накануне она появилась в эфире одного из федеральных каналов и рассказала необычную историю о своих родах. Несколько месяцев назад она стала мамой, правда родила ребенка она не в привычной палате роддома, а в туалете кафе.

Арина призналась, что она изначально не хотела рожать в больнице. Ей хотелось, чтобы ребенок появился на свет дома, поэтому она заранее подготовилась, прочитав всю нужную информацию. Но дома не получилось — схватки начались у нее в общественном заведении. Вспомнив инструкцию, она без паники приступила к делу.

«Зашла в туалет и поняла, что голова лезет. Сделала настил из четырех пар штанов, которые были на мне. За три потуги он вышел… Пуповину перегрызла», — вспомнила она.

После посетители кафе услышали детский плач и увидели окровавленную мать с малышом в руках. Они вызвали скорую помощь и полицию. Медики забрали Арину и ребенка в больницу.

Известно, что родила Рыженкова мальчика. Он появился на свет немного раньше положенного срока, но здоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами.