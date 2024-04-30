«Традиционная тактика»: российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
Российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Ситуацию прокомментировала Мария Захарова.
США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что Штаты злоупотребляют тем, что штаб-квартира ООН находится в их стране. Участие представителя российской делегации в работе 46-й сессии комитета ГА ООН было сорвано. При этом все документы были поданы вовремя.
Он подчеркнул, что США нарушили обязательства Соглашения о центральных органах ООН.
Этот инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сайту 5-tv.ru. Она отметила, что США в очередной раз продемонстрировали свою традиционную тактику в отношении российских делегатов.
«Намеренный недопуск на сессию профильного комитета. Это их традиционная тактика. Они как бы не отказывают, но и не выдают. Делают все, чтобы человек не смог приехать», — сказала Захарова.
Дипломат отметила, что визу не выдали заместителю директора Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ. Это случается уже не первый раз.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Захарову возмутил призыв США к переговорам по Уставу ООН.