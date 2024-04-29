«Мы должны готовиться»: к чему приведет назначение Рютте на пост генсека НАТО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Немецкий политолог объяснил, почему это вакантное место может занять человек исключительно с криминальным прошлым.

Есть шанс, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте займет должность генерального секретаря НАТО. Немецкий политолог Кристоф Херстель рассказал 5-tv.ru о том, почему кандидатуру голландского политика действительно могут утвердить в альянсе.

«Йенс Столтенберг — временный кандидат, он хотел уйти один-два года назад и стать главой федерального банка и государственного банка в центральном банке своей страны, но ему не позволили. Другого кандидата не было. В Европе и в НАТО не могли определиться, кто должен его заменить. Сейчас ситуация изменилась, к счастью, благодаря тому, что Марк Рютте есть, и все могут договориться об этом», — отметил эксперт.

Он рассказал, что даже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подавала свою заявку на пост генсека НАТО, но ей не позволили занять такую высокую должность.

Политолог подчеркнул, что кандидатуру Рютте активно продвигают не просто так. Дело в том, что пост генсека альянса может занять человек исключительно с криминальным прошлым. Так его будет легче контролировать и при необходимости шантажировать.

«Марк Рютте, очень вероятно, будет генеральным секретарем, когда начнется Третья Мировая война, что должно произойти через пять лет. Как сказал министр обороны Германии Писториус, мы должны готовиться к большой войне через пять лет», — подчеркнул Херстель.

К слову, кандидатуру Рютте уже одобрил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Недавно у политиков прошла встреча в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО.