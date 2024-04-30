В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
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В петербургском аэропорту появилась дополнительная стойка для перемотки чемодана защитной пленкой.
Самостоятельно завернутый багаж в пищевую пленку больше не принимают в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Теперь упаковка должна соответствовать новым требованиям воздушной гавани. Пресс-служба аэропорта объяснила эту ситуацию в комментарии сайту 5-tv.ru.
«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — объяснили в пресс-службе.
Чтобы защитить свой чемодан правильным образом, пассажирам нужно обратиться на официальную стойку для упаковки багажа. В Пулково специально открыли дополнительный пункт обслуживания для этих целей.
«Элементы неподходящей пленки могут оставаться на оборудовании. В связи с этим введены ограничения», — уточнили в пресс-службе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку.