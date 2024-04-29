Писатель Кристофер Сэнсом умер за три дня до первой экранизации своей книги

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Автору популярных детективов был 71 год.

Британский писатель Кристофер Джон Сэнсом, автор исторических детективов из эпохи английского короля Генриха VIII, умер на 72-м году жизни. Трагическую новость сообщило издательство Pan Macmillan, публикующее произведения Сэнсома в Великобритании.

Уточняется, что смерть писателя наступила еще 27 апреля, однако общественности о ней объявили только 29 апреля. Причина ухода из жизни Сэнсома не сообщается.

Наибольшую известность писателю, уроженцу шотландского Эдинбурга, принесли семь детективных романов, действие которых происходит в эпоху пребывания на английском престоле династии Тюдоров (с 1485 по 1603 год). Главный герой произведений — юрист-горбун Мэтью Шардлейк, выполняющий щекотливые поручения приближенного Генриха VIII лорда Томаса Кромвеля.

Любовь читателей и похвалы критиков детективы Сэнсома снискали за сочетание исторической достоверности, внимания к деталям и захватывающего сюжета. Общий тираж произведений писателя превысил на сегодня три миллиона экземпляров.

Первый роман Сэнсома о Мэтью Шардлейке, вышедший в России под названием «Горбун лорда Кромвеля», был экранизирован. Показ сериала Shardlake с Артуром Хьюзом и Шоном Бином в главных ролях должен стартовать 1 мая на одной из стриминговых платформ.

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