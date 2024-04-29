Консульство не подтвердило гражданство РФ у обвиняемого в убийстве украинцев в ФРГ

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Полиция Германии ранее сообщила о задержании россиянина по подозрению в убийстве двух украинских граждан.

Подтверждений о российском гражданстве предполагаемого убийцы двух украинцев в Германии нет. Об этом заявили в Генеральном консульстве России в Бонне.

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в Генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В консульстве подчеркнули, что СМИ сообщали об обвиняемом «русском», однако в Германии проживают тысячи русскоязычных граждан, имеющих гражданство десятков стран.

При этом в ведомстве не исключили, что информация о гражданстве обвиняемого к ним пока не дошла. Дипломаты пояснили, что местные правоохранители в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях не обязаны сообщать дипведомствам о задержании граждан их стран. Более того, они не обязаны это делать, даже если задержанный сам выразит такое пожелание. В то же время консульстве подчеркнули, что готовы оказать задержанному содействие, если от него поступит запрос.

До этого пресс-служба управления полиции города Мурнау сообщила о задержании 57-летнего якобы гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев. Мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами в местном торговом центре. Один из них был уже мертв, другой позже скончался в больнице.

Известно, что погибшие проживали в районе Гармиш-Партенкирхен. Подозреваемого обнаружили по его адресу проживания недалеко от места преступления.

Тем временем МИД Украины установил личности убитых в Германии граждан. По данным ведомства, оба были боевиками украинской армии, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.