В траурных тонах: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали пугающее фото

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Любимая пара Великобритании отмечает кружевную свадьбу. Правда, в последнее время обстановка вокруг королевской семьи сложилась далеко не торжественная.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 13-ю годовщину свадьбы. Вот только фото, приуроченное к знаменательному дню, королевская семья выбрала неоднозначное. Редкий кадр, сделанный 29 апреля 2011 года, напрочь лишен красок. Какие события творятся во дворце, такие, видимо, и фото.

На черно-белом снимке Кейт одета в роскошное свадебное платье от модного дома Alexander McQueen, на голове ее сияет тиара. Принц Уильям по-хозяйски положил руку на бедро любимой. Старый снимок счастливых новобрачных публикует DailyMail.

Многие поклонники надеялись увидеть эксклюзивные кадры семьи этого года. Всем интересно, как живет сейчас болеющая раком принцесса. Фанаты испугались, что пугающее фото может быть дурным знаком.

В апреле 2011 года старший сын леди Ди взял в жены 29-летнюю Кейт. Пара познакомилась еще в университете. Вскоре молодые влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга. Их свадьба прошла с огромным размахом. Много, кто сомневался в крепости брака старшего сына Карла III, но время показало — союз влюбленных не разорвать. Они вместе прошли через все скандалы, связанные с публичной жизнью членов королевской семьи, а теперь поддерживают друг друга в такие непростые времена. Любовь неприменно поможет им победить все невзгоды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой ребенок Кейт Миддлтон самый проблемный.