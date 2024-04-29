На фоне поддержки рубля: чего ожидать от курса валют в ближайшие месяцы

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Стоит ли надеяться на падение доллара?

В последнее время курс мировых валют явно нестабилен. Однако, по прогнозам экспертов, в мае подорожания доллара не предвидится, и на это есть несколько ключевых причин. Эксперт в банковской сфере Вадим Шамин рассказал сайту URA.RU, чего ожидать от рынка валют и как на этом фоне будет себя чувствовать российский рубль.

«Полагаем, что в мае валютная пара доллар/рубль будет находиться в коридоре 91—95 рублей, а евро/рубль — 98—102 рубля, юань/рубль — 12,5—13,5 рубля. Поддержку российской валюте продолжает оказывать двузначная ключевая ставка Банка России. В своем выступлении в Госдуме в начале апреля председатель регулятора Эльвира Набиуллина особо отметила роль повышенной ставки в стабилизации курса рубля. Также в очередной раз было подчеркнуто, что смягчение монетарной политики возможно только после устойчивого снижения инфляции, а для этого требуется длительный период», — сказал Вадим Шамин.

С этими выводами согласен и инвестиционный аналитик Павел Журавлев, который считает, что подобный прогноз актуален не только для мая, но и для первых месяцев лета. Он также предупредил, что для предотвращения ослабления рубля, Банку России следует ограничивать сделки, создающие угрозу финансовой стабильности рынка, благо в этом году такая возможность как раз была ему предоставлена.

Несмотря на относительную стабильность курсов валют, снижения ждать не приходится. Одной из главных причин этому служит заложенная в бюджет 2024 года средняя стоимость доллара, которая составляет 90 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России продлили обязательную продажу валютной выручки.