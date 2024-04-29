Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Генсек НАТО провел совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что глава альянса провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил Столтенберга за визит и помощь Киеву.

На днях глава НАТО заявил, что члены военного блока должны начать скорейшие поставки оружия Киеву. При этом Столтенберг привел в пример Германию, которая обязалась передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В тот же день стало известно, что Испания под давлением НАТО и Евросоюза согласилась поставить Украине ракеты для Patriot. Количество боеприпасов не уточнялось.

До этого в интервью телеканалу MSNBC Столтенберг посетовал, что задержка помощи со стороны США привела к серьезным последствиям для Украины, которая испытывает острый недостаток в артиллерийских снарядах.

По оценке главы НАТО, без поставок американской техники и оружия украинская армия в пять-десять раз уступает в огневой мощи российским вооруженным силам. При этом, считает Столтенберг, Западу еще не поздно исправить тяжелое положение Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Йенса Столтенберга во время визита в Германию пустили за штурвал истребителя Eurofighter Typhoon.