Собянин: В ТиНАО будет создана инфраструктура для шести автобусных маршрутов

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В поселениях Десеновском, Внуковском, Щаповском и Новофедоровском, а также в городском округе Щербинка расширят проезжую часть

Инфраструктура для 6 автобусных маршрутов появится в ТиНАО в этом году, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

«В поселениях Десеновском, Внуковском, Щаповском и Новофедоровском, а также в городском округе Щербинка расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, появятся современные остановочные павильоны», — говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что в Щербинке проложат маршруты к соцобъектам и МЦД.

Также планируется обновить пешеходные зоны, оборудовать наземные переходы, контрастное освещение для безопасности москвичей и фонари с теплым белым светом и функцией энергосбережения. На некоторых территориях пройдут работы по озеленению.