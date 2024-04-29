Более 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за 10 лет

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Столичный мэр рассказал, как в городе обновляют культурные учреждения.

В Москве за последние 10 лет отремонтировали, отреставрировали и реконструировали свыше 40 театров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас соответствующие работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в «Хоре солистов».

Недавно в столице отреставрировали Театр Эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», драмтеатр им. Пушкина и другие. Сегодня, как отметил глава города, для создания ярких спектаклей в московских театрах применяют современные технологии, в том числе проекторы, мультимедийные экраны и студии звукозаписи.