Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Южное»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

По его словам, на территории объекта появится 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. квадратных метров.

В столице продолжается строительство электродепо «Южное» — масштабного инфраструктурного объекта Московского метрополитена, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на территории объекта появится 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. квадратных метров. Электродепо займется ремонтом и обслуживанием поездов зеленой ветки метро.

Сейчас ведутся монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения, монтируются инженерные системы в главном ремонтном, административном корпусах и в нескольких вспомогательных зданиях.

Мэр отметил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 электродепо. В 2024-м планируют достроить «Столбово», а к 2030-му — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».