«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вчера ВСУ с позором бежали из из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

Украинские боевики в очередной раз отступают от населенных пунктов. ВСУ покинули Семеновку и Бердычи под Авдеевкой, а также Новомихайловку под Марьинкой в ДНР.

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что послужило поводом для отхода боевиков. Он считает, что в битве за Донбасс наступил переломный момент для ВСУ, особенно в психологическом плане.

Если раньше украинцы отстаивали свои укрепленные пункты «до последней капли крови», то сейчас настрой боевиков совсем другой.

«Мотивированный контингент, который воюет с 2014 года, практически выбит. А новобранцы, которых силой загоняют и вылавливают где попало, они не горят желанием умирать за режим Зеленского», — уверен Никулин.

Украинские боевики ранее упорно защищали Артемовск, Соледар и Мариуполь, однако сейчас все эти «мотивированные укронацисты» практически закончились, считает эксперт.

Многие сейчас начинают осознавать, что им вовсе не нужен Донецк или Луганск, и тем более отдавать за них полмиллиона жизней молодых украинцев. Специалист отмечает, что данная мысль все больше проникает в массовое сознание, несмотря на все усилия украинской пропаганды.

«Никакими поставками западного оружия вот эти вот мифы не воскресить по поводу контрнаступа. Всем уже понятно, что ничего отвоевать назад не удастся, что бы Запад не предпринимал и какие бы виды оружия он не предоставил. У них практически не осталось мотивированных бойцов. Остались немотивированные, а этим даже современное оружие давать бесполезно», — резюмировал Игорь Никулин.

По мнению специалиста, в ближайшее время ВСУ будут стараться «спасать свою шкуру любой ценой». Умные боевики сдадутся в плен, а глупые попытаются сбежать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войска РФ отразили две контратаки мотопехотной бригады ВСУ под Донецком.