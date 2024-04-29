Недолго осталось: Кличко заявил, что Украина скоро может развалиться

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему мэр Киева не хочет бороться за президентский пост?

В интервью для немецкой медиагруппы Funke действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина может прекратить свое существование уже через несколько месяцев. Так он высказался в ответ на вопрос журналистов о том, станет ли бороться за президентское кресло.

«Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными. К сожалению, в центральном правительстве слишком много политиков, для которых личные амбиции гораздо важнее интересов страны», — объяснил Виталий Кличко.

Он также посетовал на то, что действующий лидер Украины Владимир Зеленский не провел с мэром ни одной встречи с начала Российской спецоперации. Это несмотря на то что от столицы зависит многое, заявил Кличко.

«Вероятно, у него есть другие дела», — досадно прокомментировал мэр Киева отсутствие диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Кличко назвал возможной отставку Зеленского вслед за Залужным. Он посчитал неразумным решение Зеленского уволить главнокомандующего вооруженными силами в военное время.