Со связями: экс-генпрокурор РФ знает имя убийцы Влада Листьева

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Svischev

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Что помешало правоохранителям в ходе расследования преступления? И есть ли шанс наказать заказчика спустя почти 30 лет?

Дело об убийстве известного журналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть. По мнению бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова, следствие допустило ошибки.

«Я убежден, что есть [возможность раскрыть дело]. Там есть еще шансы», — сказал он в интервью ТАСС.

Скуратов подчеркнул, что это дело остается для него больной темой, оно являлось предметом «необоснованной, незаслуженной критики». При этом, продолжил экс-генпрокурор, следствие допустило ошибки, которые и стали препятствием на пути к раскрытию.

В частности, речь идет о недобросовестности работников оперативных служб, из-за чего информация о расследовании утекала на сторону. Скуратов даже «видел, какие документы утекали».

Говоря о главной причине затяжки и фактической остановки следствия, Скуратов указал на связи вероятного главного заказчика убийства Листьева.

«Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», — добавил Скуратов.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в столице РФ. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Исполнители и заказчики преступления до сих пор не найдены.

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