«Продолжать с большей силой»: премьер Испании Санчес останется на посту

Премьер Испании Педро Санчес решился остаться на посту после скандала с женой

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

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Супруга политика была заподозрена в коррупции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует остаться на своем посту, несмотря на то, что его жена Бегонья Гомес была заподозрена в коррупции. Об этом политический деятель заявил на пресс-конференции, пишет агентство Reuters.

«Я решил продолжать. Продолжать с еще большей силой, чем это возможно, во главе правительства Испании. Речь идет не о судьбе конкретного лидера. Речь идет о том, чтобы решить, каким обществом мы хотим быть», — сказал Санчес.

Накануне он приостановил свои общественные обязанности из-за начала судом следственных действий по отношению к Гомес — политик хотел подумать о добровольной отставке. Однако тысячи испанцев вышли на улицу, чтобы показать свое уважение к премьер-министру.

На жену Санчеса подала жалобу организация «Чистые руки», однако, как оказалось, бумага была составлена из информации, опубликованной в прессе. Прокуратура Мадрида уже потребовала прекратить дело.

Педро Санчес отметил, что обвинения являются ложными и подобная «кампания по дискредитации», к сожалению, не прекратится.

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