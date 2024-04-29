Войска РФ отразили две контратаки мотопехотной бригады ВСУ под Донецком

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Наши бойцы заняли в ДНР более выгодные рубежи, нанеся поражение боевикам.

Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Урожайное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили до 125-ти военнослужащих, три пикапа, 155-миллимитровая гаубица М777 производства США, две 152-миллимитровой гаубицы «Мста-Б“», — указывается в сводке ведомства.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение боевикам и их технике в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное в ДНР. Там наши военные заняли более выгодные рубежи.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили село Семеновка в ДНР.